Non un buon momento per Ilary Blasi. Il suo programma del giovedì Star in the Star continua a non piacere e anche la scorsa puntata non è andata oltre l’11% di share. Un flop che starebbe spingendo l’azienda a chiudere anzitempo la trasmissione, già giovedì prossimo.

Il format, troppo simile ad altri programmi già andati in onda o che stanno andando in onda sulla Rai come Tale e quale Show e Il cantante mascherato, non ha scatenato la giusta curiosità nel pubblico a casa. E la lotta con la Rai è stata persa malamente. Ad infierire sul flop ci ha pensato anche Fabrizio Corona, che non è proprio in ottimi rapporti con la moglie di Francesco Totti. Così ha preso la palla al balzo e ne ha approfittato per commentare il deludente programma nelle sue storie di Instagram. Fabrizio ha postato uno screen con i dati d’ascolto del programma e su la didascalia: “Solo flop per Ilary Blasi“. Un modo per commentare come i programmi condotti dalla showgirl fanno tutti cilecca.

Quando Fabrizio Corona si scontrò in diretta tv con la Blasi

L’ultimo faccia a faccia pubblico tra i due andò in onda il 25 Ottobre 2018 quando Corona fu ospite nel Grande Fratello Vip per fare una sorpresa a Silvia Provvedi, allora sua fidanzata.

Ilary colse l’occasione per una vendetta dopo che l’ex re dei paparazzi anni prima fece uscire foto di un presunto tradimento di Francesco Totti.

“Io ero incinta del primo figlio e stavo andando a sposarmi, Fabrizio…” disse Ilary Blasi, “tutta Italia ha capito il gioco che hai fatto con gli scoop. Li hai sempre creati”. Una lite che ormai è storia con la Blasi che ad un certo punto chiuse il collegamento senza dare nemmeno diritto di replica a Corona. Da allora Fabrizio ad ogni occasione ne approfitta per gettare fango sulla Blasi.

