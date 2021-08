Dopo e le meritate vacanze estive Ilary Blasi si prepara a tornare tv. Quasi tutto pronto, dunque, per il nuovo show di Canale 5 Star in the Star al cui timone ci sarà proprio la conduttrice Mediaset. In questi giorni la moglie di Francesco Totti è apparsa sui social con un aspetto completamente diverso. Ecco il vero motivo della trasformazione di Ilary Blasi.

Ilary Blasi pronta all’esordio di Star in the Star, il nuovo show di Canale 5 in onda dal 16 settembre. In gara ci saranno 10 Vip camuffati da star internazionali che dovranno far colpo sui giudici dello show: Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. In attesa dell’inizio del programma, la conduttrice Mediaset è apparsa sui social con un aspetto diverso dal solito.

Il motivo? Sulla sua pagina Instagram Ilary Blasi ha condiviso le immagini del backstage del promo del programma che la ritraggono nelle vesti della grande Marilyn Monroe. Nel promo ufficiale della trasmissione, si vede la conduttrice, nei panni della star californiana, salutare i fan per poi togliersi la maschera e svelare la sua identità.

Quasi tutto pronto per Star in the Star, il nuovo show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi

In un’intervista rilasciata al giornale ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Ilary Blasi ha dato qualche anticipazione di quello che vedremo dal 16 settembre in prima serata su Canale 5. Queste sono state le parole della moglie di Francesco Totti a riguardo:

È uno show nuovo per Mediaset, ma l’ansia non mi appartiene. Sono curiosa, non vedo l’ora di iniziare. Si tratta di un celebrity show, dove ci sono 10 personaggi famosi, in grado di cantare, che devono immedesimarsi in altrettante star italiane o internazionali.

Oltre a ciò, la nota conduttrice ha aggiunto:

Sarà impossibile scoprire chi si nasconde dietro la maschera, non lo saprò neanche io. All’inizio i concorrenti dovranno imitare il cantante assegnato, che sarà sempre lo stesso per tutte e sette le puntate, cantando in playback. Poi inizieranno a cantare con la loro voce cercando di imitarlo.

Infine, Ilary Blasi ha rivelato: