Dopo le dimissioni dal reparto di psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano, Fabrizio Corona è stato trasferito nel carcere di Monza. Lunedì 29 marzo l’ex re dei paparazzi ha compiuto 47 anni. Per questa occasione è stato pubblicato sulla sua pagina Instagram un post in cui non è passato inosservato il commento della madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani.

Fabrizio Corona si trova nel carcere di Monza dopo le dimissioni dal reparto psichiatria dell’Ospedale Niguarda di Milano. Le persone a lui più care, soprattutto i suoi legali e sua mamma Gabriella Privitera sono molto preoccupati per le sue condizioni. Ricordiamo che l’ex re dei paparazzi, dopo il ricovero in ospedale, ha portato avanti per 20 giorni lo sciopero della fame.

Nel giorno del suo compleanno, il 29 marzo, sulla sua pagina Instagram è stato pubblicato un post accompagnato dalla seguente didascalia:

47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. “Quello che mi avete fatto è imperdonabile.

Tra i tanti messaggi di solidarietà per l’ex fotografo, è apparso quello di una persona appartenente al passato di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, ecco le parole della mamma di Belen Rodriguez

Si tratta, infatti, della mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani, la quale esprime tutta la sua solidarietà all’ex re dei paparazzi con queste parole:

Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta.

Nel frattempo anche la sua ex compagna Belen Rodriguez qualche giorno fa aveva espresso la sua preoccupazione per le condizioni di salute di Fabrizio Corona. Ecco le parole rilasciate dalla showgirl argentina ad ‘AdnKronos’.