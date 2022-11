Fabrizio Corona confessa: “Ecco con quante donne Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi”

Nel corso delle ultime ore il nome di Fabrizio Corona è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Ospite di una tv privata, l’ex re dei paparazzi è tornato a parlare dell’argomento più chiacchierato di questi ultimi mesi: la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Durante l’intervista, l’ex fotografo ha fatto delle rivelazioni choc sull’ex calciatore.

Queste sono state le parole della rivelazione choc di Fabrizio Corona:

Francesco Totti avrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l’anno per 20 anni. Quanto fa? Lei fino a quando non era famosa e le andava bene.. Quindi prima di arrivare a Fazio, tutta la carriera, le robe, le borse, i soldi, le società intestate alle sorelle, i figli [….] Le andava tutto benissimo, pure le corna con Flavia Vento prima del matrimonio.

E, continuando, l’ex marito di Nina Moric ha aggiunto:

La colpa è di Corona. Non di lui che l’ha tradita, ma di Corona. Io faccio un mestiere, ma per farlo ho bisogno di un mezzo di comunicazione che sono televisione e giornali. Quindi, se tu tradisci tua moglie e io faccio questo mestiere non è colpa mia. Detto questo, a lei le andava bene.

Fabrizio Corona contro Francesco Totti: “Si è messo con la fotocopia di Ilary”

Le rivelazione choc di Fabrizio Corona contro Francesco Totti e Ilary Blasi non finiscono qui. Successivamente, l’ex re dei paparazzi ha detto la sua anche per quanto riguarda la nuova fiamma dell’ex calciatore, Noemi Bocchi. Queste sono state le sue parole: