Nina Moric confessa: “Sono patetica e sola, perdonatemi”: fan preoccupati

In queste ultime ore il nome di Nina Moric è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. L’ex moglie di Fabrizio Corona è apparsa sulla sua pagina Instagram dove si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno fatto preoccupare non poco i suoi fan. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Paura per Nina Moric. In questi ultimi giorni la modella sta facendo preoccupare non poco i suoi followers in seguito ad alcune rivelazioni fatte sulla sua pagina social. Stando a quanto dichiarato, Nina Moric è apparsa confusa e le sue parole hanno suscitato la preoccupazione di tutti.

Questo è quanto dichiarato sui social dall’ex moglie di Fabrizio Corona:

Non esco mai; va beh esco ogni 10 giorni per comprare heets (fumo le russet). Non attribuisco questo ad agorafobia, no. Non mi piace uscire, non mi piacciono le persone. La mia solitudine non è una condanna, ma la mia scelta.

Un lungo sfogo quello di Nina Moric le cui parole non sono passate inosservate a tutti i suoi followers. Alla fine del suo discorso, la showgirl afferma di considerarsi patetica e sola. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono più patetica di quello che ho potuto immaginare. Sono sola.

Come già anticipato, le parole della modella non sono passate inosservate non solo ai suoi followers ma anche ai principali giornali di cronaca rosa. In seguito alle frasi pronunciate, sono stati molti coloro che hanno espresso tutta la sua vicinanza e affetto a Nina Moric per il brutto periodo che sta passando.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Nina Moric riuscirà a rialzarsi e a superare questo brutto periodo che sta attraversando. Non è la prima volta che la showgirl si ritrova al centro della cronaca rosa per i suoi momenti di confusione e debolezza.