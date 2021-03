Fabrizio Corona: dal carcere al reparto di psichiatria. Cosa sta succedendo all’ex re dei paparazzi

Un altro capitolo nero nella vita di Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi è costretto a tornare in carcere. La notifica è arrivata questa mattina, dopodiché l’uomo si è procurato atti di autolesionismo. Cosparso di sangue ha registrato tutto.

In delle Instagram Stories molto inquietanti, Fabrizio Corona ha mostrato la sua camera sporca di sangue e anche il suo volto. I sanitari si sono precipitati sul posto e hanno medicato le ferite all’ex marito di Nina Moric.

Dopodiché, Fabrizio Corona ha letteralmente dato di matto: ha strattonato gli agenti di polizia in strada e si è buttato per terra, una vera furia urlante. Di sottofondo si sente la madre che urla: “Non mettetegli le manette vi prego” e lo stesso fotografo dire: “mi hanno rubato il cellulare”.

Scene del tutto deliranti che hanno portato l’uomo direttamente nel reparto di psichiatria. A spiegare la tragica situazione al momento è il legale dell’uomo che ha spiegato:

Fabrizio resta ricoverato qualche giorno. Meno male che sta bene, sono allibito per un provvedimento profondamente ingiusto e sbagliato che colpisce un uomo certo non pericoloso e che stava seguendo un percorso di cura”. L’avvocato Chiesa ha poi ribadito che quello di oggi “è un giorno triste per la giustizia italiana”.