Al Grande Fratello VIP non si fa altro che parlare di Fabrizio Corona, l’ormai ex re dei paparazzi è sempre al centro dell’attenzione. Ma sarebbe davvero lui il burattinaio di questo reality show?

Le prime a tirarlo in ballo sono state Sophie Codegoni (pare anche sua ex fidanzata) e Soleil Sorge. Le due si sono accusate a vicenda di essersi fatte scrivere un copione proprio da Fabrizio Corona:

Sappiamo che ti sei fatta scrivere un copione. Già prima di entrare avevi programmato tutto. Sì parlo anche dell’interferenza tra te, Manuel e Lulù. Mi ricordo anche Fabry dirti questa cosa e tu non vedevi l’ora. Dobbiamo tirare fuori tutto? Sono cattiva? Forse perché sono troppo vera. Vuoi che dica tutto? […] Io ho sentito che tu dovevi provarci con Manuel! Quindi di che cosa stiamo parlando? Con Fabri a tavola!.

L’imprenditore ora ha deciso di parlare ai microfoni di Superguida tv chiarendo una volta per tutte cose si nasconde dietro le quinte del Grande Fratello VIP 6:

“Il mio nome viene spesso tirato in ballo perché è più ingombrante delle persone che ci sono dentro. Cerco sempre di stare fuori anche se poi mi trovo ad essere al centro dell’attenzione. Non è colpa mia. […] Mi hanno proposto di partecipare anche come attore in dei film ma ho sempre rifiutato. Reality non li farò mai.”

Sembrerebbe, quindi, che l’uomo sia impegnato in un altro progetto, anche parecchio importanti per lui. Netflix produrrà una serie tv sulla sua vita: “Non andrò in televisione almeno fino al prossimo anno. Posso dire che ho firmato un contratto con Netflix per la produzione di una docuserie sulla mia vita. Gli altri che l’hanno fatta sono morti, io spero di non fare la stessa fine.”