Fabrizio Corona, duro attacco alla famiglia di Sophie Codegoni: “Parassiti…”

Fabrizio Corona lo conosciamo tutti, quando parla lo fa sempre in modo diretto, senza peli sulla lingua. Già nei mesi scorsi si era scagliato contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, fidanzatesi nella casa del Grande Fratello Vip.

I due sono andati a convivere e la storia al momento va a gonfie vele. Nelle ultime ore Corona ha lanciato una frecciatina ai genitori di Sophie.

Tutto è iniziato dopo che la giovane ha scritto una lettera indirizzata ai genitori sulle pagine del settimanale Dipiù.

Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni i genitori di Sophie, non hanno mai nascosto le perplessità per Alessandro Basciano. A preoccuparli soprattutto il suo carattere fumantino che ha messo in mostra nella casa.

Sophie dalle pagine di Dipiù ha chiesto ai genitori di stare tranquilli e di fargli vivere la sua vita.

Fonte: web

“Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme” – ha scritto.

E ancora: “Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia”.

Il commento di Fabrizio Corona verso i genitori di Sophie Codegoni

La lettera è stata letta anche dall’ex re dei paparazzi che ha commentato scagliandosi contro i genitori di Sophie accusati di cercare la popolarità.

“Questi bravi genitorini che si preoccupano quando in realtà i protagonisti vorrebbero essere loro. Parassiti di visibilità” – ha commentato Corona.

Corona e Sophie erano legati da rapporti lavorativi e forse anche qualcosa di più prima del suo ingresso nella casa. Dopo l’esperienza al GF pare che i rapporti tra i due si siano incrinati definitivamente. La stessa Sophie aveva definito Fabrizio come “una grande delusione”.