Fabrizio Corona e il messaggio sui social il giorno di Pasqua: “Sacrificare la vita..”

Fabrizio Corona si trova in carcere, l’ex imprenditore è stato ricoverato diversi giorni all’ospedale Niguarda di Milano nel reparto si psichiatria. L’uomo, dopo la notifica dell’arresto, si è tagliato i polsi provocandosi ferite profonde.

Non è un segreto che l’uomo soffra di disturbi psichiatrici, motivo per cui la mamma ma anche tutti coloro che gli vogliono bene, sostengono che non possa tornare in carcere. Per Fabrizio Corona il percorso più indicato sarebbe sicuramente in un istituto dove può trovare l’aiuto necessario.

Se il ragazzo si trova in carcere, i suoi social continuano ad essere molto attivi. Non è ben chiaro da chi siano gestiti, forse dal social media manager o dall’avvocato, quel che è certo è che tutti i post che compaiono sul suo profilo sembrano essere dettati da lui.

Il post molto inquietante è quello pubblicato nel giorno di Pasqua che sembra un tremendo paesaggio. Sui suoi social appare una foto con una scritta molto triste:

Se sei convinto di aver subito una grave ingiustizia lotta pronto anche a sacrificare la tua vita. Servirà per qualcuno, servirà, e qualcuno capirà.

Al momento, dal carcere di Monza non arrivano notizia sull’imprenditore. L’unica nota positiva è stata riporta dall’avocato di Fabrizio Corona, l’uomo ha infatti spiegato che l’imprenditore ha interrotto lo sciopero della fame:

Da un punto di vista fisico finalmente mi ha ascoltato perché gli ho detto: Fabrizio ho bisogno di te, altrimenti in quelle condizioni fisiche lì non mi aiuti e invece dobbiamo continuare una battaglia giudiziaria

Questa notizia dà qualche piccola speranza a chi gli vuole bene. La mamma è comprensibilmente disperata, teme di nuovo che il figlio possa ricorrere a gesti folli, c’è chi parla addirittura di sudicio.