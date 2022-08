Fabrizio Corona e suo figlio Carlos si raccontano a Chi: ecco il loro progetto di vita

Fabrizio Corona e suo figlio Carlos si sono raccontati in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’. Padre e figlio ha parlato del rapporto con Nina Moric ed hanno anche svelato i loro progetti di vita. In particolar modo, l’ex re dei paparazzi ha rivelato il grande desiderio del figlio di diventare padre.

In occasione del 20esimo compleanno di Carlos, Fabrizio Corona e suo figlio hanno rilasciato un’intervista a ‘Chi’. Molti sono stati gli argomenti trattati durante il colloquio. Tra questi il giovane ha parlato del suo rapporto con la madre Nina Moric, assente al suo compleanno a Noto. A riguardo Carlo Corona ha dichiarato:

Per me questo non è stato un problema, io e lei siamo legati, a prescindere dal compleanno, ci vogliamo molto bene, la vedrò quando torno a Milano. Voglio che ci sia un po’ di armonia, bisogna lavorarci, ma la si può trovare.