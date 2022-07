Fabrizio Corona, la fuga d’amore a Capri con la fidanzata prima delle nozze

Dopo le dichiarazioni rilasciate in seguito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Fabrizio Corona è tornato ad occupare il centro delle principali pagine di cronaca rosa. In attesa delle nozze con la sua fidanzata, l’ex re dei paparazzi si è concesso un meritato periodo di riposo con la sua dolce metà.

Quasi tutto pronto per le nozze tra Fabrizio Corona e la sua nuova fidanzata Sara Barbieri. Stando alle ultime indiscrezioni, i due dovrebbero convolare a nozze alla fine dell’estate. In attesa del grande giorno, la coppia ha deciso di concedersi una romantica vacanza a Capri. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri hanno scelto l’isola di Capri per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax e della spensieratezza. I momenti del soggiorno in questo paradiso dell’ex re dei paparazzi e della sua futura moglie sono stati immortalati e condivisi sulle loro rispettive pagine social.

Inutile dire che le immagini in questione farebbero invidia a chiunque. La fidanzata dell’ex fotografo, nonché sua futura moglie, ha condiviso la vista mozzafiato che si può vedere dalla loro stanza. Non sono potuti mancare gli scatti che la ritraggono insieme a Fabrizio Corona, nella cui vita sentimentale sembra ormai essere tornato il sereno.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri, quasi tutto pronto per le nozze che si celebreranno a settembre

Come già anticipato, Fabrizio Corona e Sara Barbieri attendono con ansia la fine dell’estate per la celebrazione del loro matrimonio. L’ex re dei paparazzi ha deciso di vivere la sua storia con la modella lontano da quella luce dei riflettori a cui è stato ed è ancora costantemente esposto.

In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, l’ex fotografo aveva dichiarato a riguardo: