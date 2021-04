Fabrizio Corona esce dal carcere: parlano gli avvocati

Fabrizio Corona è uscito dal carcere dove si trovava richiuso dal 22 marzo: l’ex re dei paparazzi finirà di scontare la pena agli arresti domiciliari. Il ragazzo è tornato già sui social e ad aspettarlo a casa c’è stata la mamma che gli ha preparato presto un buon pranzo.

Al momento, l’imprenditore italiano non ha rilasciato alcuna dichiarazione, ma è già tornati sui social dove ha mostrato la sua casa. A parlare però, è il legale del ragazzo, Ivano Chiesa. L’avvocato, a Fanpage.it ha spiegato:

Fabrizio Corona è tornato a casa non perché è un privilegiato o per gentile concessione del tribunale. È tornato a casa perché è stato riconosciuto che è stato commesso un errore.

Ivano Chiesa sottolinea però che “quel che è successo in questi 30 giorni non finisce qui. Dobbiamo andare avanti per tutti quei detenuti che si trovano nella stessa situazione di Fabrizio”.

Al momento infatti, il chiacchiericcio sulla vicenda è evidente: Fabrizio Corona ha ottenuto la gentile concessione perché intorno alla vicenda si è smosso un gran polverone mediatico? Stando alle parole del legale no.

Ovviamente, il dubbio sorge. Il ragazzo è stato svegliato di colpo la notte del 22 marzo quando si ritrovava ancora ricoverato nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano e di fretta e furia è stato riportato in cella.

Al tempo, l’uomo stava facendo lo sciopero della fame e della sete ed il suo corpo ne aveva risentito. Era finito in ospedale anche per gli atti autolesionisti che si era procurato.

Ancora la vicenda non è chiusa, non è chiaro quanto tempo dovrà passare ai domiciliari e se c’è la possibilità del ritorno in carcere. Conoscendo l’imprenditore però, tornerà presto a dire la sua.