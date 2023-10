Fabrizio Corona, il figlio Carlos contro di lui: “In tv per i soldi e per il suo ego”

In queste ultime settimane hanno fatto molto discutere le parole che Fabrizio Corona ha speso nei confronti di Nina Moric. Nell’intervista rilasciata a Belve, l’ex re dei paparazzi si è scagliato contro la modella accusandola di non essere in grado di badare a suo figlio. Nel corso delle ultime ore Carlos Corona si è scagliato duramente contro suo padre. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo qualche giorno di assenza, Nina Moric è tornata sui social dove ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme a suo figlio Carlos. In questo modo la modella ha smentito le parole che Fabrizio Corona ha speso su di lei nell’intervista rilasciata a Belve, il programma in onda su Rai2 condotto da Francesca Fagnani.

Nina Moric è apparsa sulla sua pagina Instagram insieme a suo figlio Carlos, il quale si è reso protagonista di alcune rivelazioni che non sono di certo passate inosservate. Questo è quanto rivelato dal figlio dell’ex re dei paparazzi:

Nina Moric ha poi risposto a Carlos con queste parole:

Carlos Corona ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

Loro ce l’avevano con me, mi dicevano ma tu hai i discorsi scritti. Non sono io che ce l’ho con voi ma voi con me, questa è la verità. Non è uno sfogo, il popolo di Instagram era accanito, torce e forconi, io dovevo andare al rogo, a testa in giù come Mussolini appeso, cose di altri mondi, sto scherzando, ma bisogna trovare un compromesso.

Ad un punto del suo discorso Carlos pronuncia alcune parole che molti hanno visto un vero e proprio riferimento a suo padre:

Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego. Io vorrei dire le cose come stanno, secondo me. Il problema è che la gente, anche per colpa mia, ha un’idea distorta delle cose. Quello che dicono che mia madre è sparita, non è così, e non c’è nessuna guerra in atto, nessuno ha offeso o insultato, c’è stato un grande chiacchiericcio. Io posso vedere mio padre, mia madre, quando voglio, siamo persone civili. Non c’è nessun conflitto, quello che è stato riportato sono cose travisate, non sono cose attendibili. Non c’è stato nessun tipo di furto, potete crederci o no, io non ci ricavo nulla. Comunque voglio dire che l’importante è fare le cose con libertà e spontaneità, perché uno se lo sente e lo vuole fare.