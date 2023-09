Carlos Corona, il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona invia un messaggio a Francesca Fagnani: ecco la sua richiesta

In seguito alle anticipazione emerse in merito all’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato a Belve, si è scatenato il caos. Le dichiarazione dell’ex re dei paparazzi hanno mandato su tutte le furie Nina Moric la quale ha risposto pubblicamente alle accuse lanciate dal suo ex marito. In merito a questa vicenda tanto chiacchierata è intervenuto anche Carlos Corona il quale ha deciso di inviare un messaggio a Francesca Fagnani che non è di certo passato inosservato. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Queste sono state le parole che Fabrizio Corona ha rilasciato su Nina Moric durante l’intervista a Belve:

Non lo vede mai, io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui.

Inutile dire che le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi hanno mandato su tutte le furie la modella la quale ha deciso di rispondere pubblicamente e di esporsi in prima persona sulla vicenda. Questo è quanto condiviso da Nina Moric sui social:

Non fa mai male a uno sciocco presentarsi davanti a un pubblico, perché la sua capacità non è una capacità di sentimento. Ora racconti la tua richiesta di 3 anni di reclusione nei miei confronti. Sì, l’udienza sarà il 23 novembre. Per 10, 20, 30 nulla! Non vedo l’ora.

Ora è Carlos Corona a rompere il silenzio e a dire la sua su questa vicenda tanto chiacchierata. Il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric ha inviato, tramite la sua pagina social, un messaggio a Francesca Fagnani che non è passato inosservato. Queste sono state le sue parole:

Francè non risponde a mi madre… Hai capito? Un bacio.

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito a questa vicenda tanto chiacchierata.