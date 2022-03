Si accende il gossip ancora una volta su di loro. Stiamo parlando di Fabrizio Corona. Questa volta il paparazzo ha criticato le gambe di Federica Calemme attraverso una story su Instagram e la vippona ha risposto a muso duro: “Sfigato“.

La bella showgirl, fidanzatasi nella dimora più spiata di Italia con l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi, sarebbe finita nella tela del re dei paparazzi. Nello specifico, Corona ha pubblicato sulle proprie stories su Instagram uno scatto rubato in cui si vede l’ex vippona in compagnia proprio del suo Gianmaria.

Nell’immagine, il volto di Antinolfi è stato cancellato, mentre la posa di lei è stata paragonata a quella di un calciatore dalle gambe muscolose. Il tutto per indicare, quello che secondo Fabrizio Corona, sarebbe un difetto fisico della stessa Federica Calemme.

Non contento, ha anche impostato come sottofondo la canzone “Ma Le Gambe” de Le Sorelle Marinetti. Tutto ciò è giunto in un batter d’occhio alla diretta interessata e l’ex vippona non ha aspettato un secondo a replicare ai commenti pubblicati da Fabrizio Corona.

Tramite delle stories postate da lei stessa sul proprio profilo. In questi post l’uomo viene etichettato come uno “sfigato”. La donna non ha affatto apprezzato, come era ovvio, il gesto del re dei paparazzi.

Come sottolinea da molti, non è ben chiaro come mai Fabrizio Corona abbia preso di mira Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. E come già detto in precedenza, non è la prima volta che questo personaggio noto in negativo “punzecchia“ i concorrenti del GF Vip 2021.

In passato Corona è stato al centro delle critiche, anche per la storia avuta con un’altra ex gieffina, Sophie Codegoni, nel corso della sua partecipazione al reality.