Gianmaria Antinolfi è ormai un ex concorrente del GF VIP. Ma l’imprenditore non si tira mai indietro quando si tratta di esporre le sue idee. L’ex gieffino fa coppia fissa con un’altra ex protagonista del reality, Federica Calemme.

Sono ormai inseparabili e durante un’intervista rilasciata al settimanale Chi i due ex volti del GF vip hanno fatto un quadro generale della situazione, sia su di loro e i loro progetti futuri, sia su ciò che hanno visto riguardo alcuni loro ex compagni di avventura.

Gianmaria Antinolfi è stato senza dubbio un dei protagonisti più discussi del GF vip, soprattutto per le sue disavventure amorose all’interno della casa. Come ricordiamo tutti, l’ex gieffino ha dovuto abbandonare il reality per problemi lavorativi.

Fonte studio Verissimo

Il tutto è avvenuto prima di tutta la vicenda riguardante la storia Delia Duran – Alex Belli. “Sono contentissimo di esser uscito al momento giusto e di non aver vissuto questa vicenda dentro la Casa. Trovo tutto molto triste, patetico e teatrale”.

“Inoltre c’è una base di profonda presa in giro per le persone che guardano. Sono attori di basso livello” dichiara. D’accordo con le sue parole è di certo anche la sua fidanzata, Federica Calemme: “Sono persone molto lontane dai miei valori, dal mio modo di essere e di vivere. Li trovo ridicoli. Non credo a nulla di quello che fanno e mostrano”.

Poi parlano della loro esperienza nella casa e a tal proposito hanno opinioni differenti. L’imprenditore napoletano infatti afferma: “Rifarei ogni cosa. Anche saper incassare è sinonimo di strategia e buona educazione. Forse non tutti capiranno questo concetto, ma io sono così”.

Ma non è dello stesso parere la modella: “Con Gianmaria sì, rifarei tutto perché tutto oggi ci ha portato qui. Ho sbagliato a fidarmi di persone che hanno provato a condizionarmi, come Nathaly Caldonazzo che mi raccontava solo il negativo di Gianma. Ma so ragionare con la mia testa e con il mio cuore”.