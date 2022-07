Fabrizio Corona si prende gioco della campagna elettorale degli ultimi giorni lanciando una nuova provocazione nei confronti degli italiani e di Mario Draghi. Il 25 settembre l’Italia sarà chiamata a votare e questo ha scatenato ironia del noto imprenditore che, durante la trasmissione Iceberg su Telelombardia ha annunciato la decisione di candidarsi come premier.

Un’affermazione che ha stupito tutti i telespettatori ma anche gli stessi utenti social che, ormai da tantissimi anni seguono le sue vicende giudiziarie e privati. Fabrizio ha così deciso di comunicare a tutti i cittadini italiani come, tra cinque anni, sarà il nuovo premier rimandando la sua elezione nei futuri anni.

Dopo gli ultimi gossip che lo vedevano protagonista del suo imminente matrimonio con la sua compagna Sara, Corona ha sganciato l’ennesima affermazione inaspettata. Secondo il suo punto di vista, solo lui sarebbe in grado di rimettere in sesto l’Italia, spiegando così le sue motivazioni.

L’ex re dei paparazzi è determinato a offrire ai cittadini un vero e proprio uomo che sappia governarli ovvero sé stesso. In questo momento la vita di Corona sembra procedere nel migliore dei modi grazie anche alla sua storia d’amore con quella che sarà la sua futura moglie.

Fabrizio Corona critica Mario Draghi: “Presto sarò presidente del Consiglio”

Corona durante la trasmissione Iceberg di Telelombardia ha così affermato: “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute. Vivo una fase molto serena della mia vita”.

“Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche” spiega Fabrizio in modo pungente.

All’interno del suo profilo Instagram Fabrizio Corona non ha perso occasione di ironizzare nei confronti di Mario Draghi. È proprio l’ex re dei paparazzi ad affermare: “La narrazione sulla crisi di governosi è trasformata in una sorta di grande ansia per la perdita di Draghi. Questa grande paura di perdere il rispetto di quattro parrucconi manipoloni mangia salsicce”.

“Supermario… doveva essere il nocchiero nel paradiso del debito Pnrr… e invece è stato solo capace di mangiare Ferrero Rocher con i padroni delle banche. Rivoglio un po’ di sana incompetenza e indecisione. Atteggiamento tipico di una democrazia perfetta. Questa Ue chiede tanto… anzi troppo” termina Fabrizio Corona all’interno dei social nei confronti del Governo.