Fabrizio Corona, la rivelazione choc su Ilary Blasi: “Mi ha chiamato, ecco cosa mi ha detto”

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. In questi giorni l’ex re dei paparazzi è stato ospite della prima puntata di Peppy Night dove si è lasciato andare ad alcune rivelazioni su Ilary Blasi che hanno lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme cosa ha dichiarato l’ex fotografo.

Nel dettaglio, Fabrizio Corona ha svelato in che rapporti è oggi con l’ex moglie di Francesco Totti:

Voglio darvi uno scoop: dopo essere uscita la serie Unica ho fatto un video dove raccontavo tutta la storia. Cinque giorni dopo mi suona il telefono, era la manager di Ilary. Una gran donna che gestisce anche la Toffanin. Rispondo: sento dire ‘Fabrizio sono io‘, era Ilary Blasi, ‘è giunto il momento di fare pace‘. La mia risposta? ‘Ilary, vediamoci per un caffè‘. Non è uno sketch, è una cosa seria.

E, continuando con il suo discorso, l’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto:

Abbiamo fatto pace, te lo giuro, dopo le feste la vedrò. Ma per provocarla ho preso un martello e le ho detto ‘Senti Ilary ma come è possibile che tu hai preso un caffè e basta? È possibile che hai preso solo il caffè?’. Allora usando questo gioco, gli dico: ‘Ilary ma è possibile che hai preso solo un caffè?’. Lei, per merito di questo martello, mi ha telefonato. È sempre una questione di caffè.

Infine, concludendo, Fabrizio Corona ha rivelato: