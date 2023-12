Guardia di Finanza a casa di Francesco Totti: ecco cosa è successo

Nel corso degli ultimi giorni, Francesco Totti ha ricevuto una visita da parte della Guardia di Finanza. La casa dell’ex capitano della Roma è stata sottoposta a degli accertamenti per mano dei militari del Nucleo di polizia economico finanziaria. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Dopo l’uscita del docufilm “Unica” in cui Ilary Blasi racconta la sua versione dei fatti in merito alla separazione con Francesco Totti, sul web non si fa altro che parlare dell’ex capitano della Roma. Tuttavia, questa volta, a renderlo protagonista di un gossip sono state alcune questioni finanziarie che lo riguardano in prima persona.

Infatti, di recente, la Guardia du Finanza ha effettuato dei controlli all’interno della casa dell’ex calciatore. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, sembra non esistere nessuna accusa di evasione nei confronti dell’uomo ma, al contrario, si trarrebbe solo di un controllo fiscale di natura amministrativa. Dunque, nulla di penale per l’ex marito di Ilary Blasi.

La Guardia di Finanza avrebbe deciso di fare una controllo all’interno della casa di Totti con il fine di raccogliere informazioni in merito alla sua contabilità, nello specifico per quanto riguarda le sponsorizzazioni. Tali informazioni verranno valutate nel corso delle prossime settimane e i pagamenti ricevuti dovranno risultare regolari, anche il pagamento delle tasse. Le Fiamme Gialle sono intervenuti a casa dell’ex calciatore circa dieci giorni fa e adesso dovranno studiare la documentazione raccolta.

Spesso, la Guardia di Finanza svolge controlli periodici a campione, in particolare per le persone che appartengono al mondo dello spettacolo, del web, del cinema e delle sport. Ad essere sottoposti a costanti visite fiscali sono soprattutto gli influencer e i personaggi famosi i quali guadagnano soldi dal web rivolgendosi al pubblico.