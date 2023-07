Fabrizio Corona, la rivelazione su Belen Rodriguez spiazza: “Ecco cosa mi ha detto su Stefano”

La separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è senza ombra di dubbio il gossip dell’estate 2023. Nel corso delle ultime ore Fabrizio Corona è tornato a parlare della fine del matrimonio tra la showgirl argentina e il conduttore, rivelando alcuni retroscena mai raccontati prima. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Fabrizio Corona torna a parlare del rapporto tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino svelando anche i presunti motivi che avrebbero portato alla fine del matrimonio tra la coppia. Queste sono state le parole dell’ex re dei paparazzi in merito ad uno dei gossip più chiacchierati di questa estate:

E, continuando, Fabrizio Corona ha poi proseguito il suo discorso con queste parole:

La verità è che come tutti noi, Stefano De Martino ha i suoi segreti e i suoi scheletri nell’armadio, come tutti del resto. Però noi non fingiamo di essere perfetti. La verità è che lui e Belen si sono lasciati sei mesi fa!Lui pensa solo al lavoro, lui che è diventato quello che è diventato grazie a lei, torna a casa la sera, si butta sul divano e se ne va a letto.

Infine, concludendo, l’ex re dei paparazzi ha aggiunto:

Lei quando torna a casa non vede l’ora che se ne vada. Quando Stefano le chiede di andare a cena, le prende l’ansia perché non sa di cosa parlare. Poco tempo fa l’ho incontrata, sapete tutti che siamo veramente tanto amici, e facendo una serie di domande mi chiede “Quando esci, con chi esci?”, io le ho risposto che esco con la mia fidanzata, andiamo in giro, chiacchieriamo, litighiamo, però alla fine siamo noi due, senza amici. E lei mi risponde “cavolo, come ti invidio, io quando lo guardo mi sembra un vecchio dentro, non mi piace più, non so più cosa dirgli.