GF Vip, Fabrizio Corona lancia uno scoop su Antonella Fiordelisi, lei non ci sta e replica: cosa è successo

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi giorni. La fine della storia con Edoardo Donnamaria sta occupando ampio spazio nei giornali di cronaca rosa e nel corso delle ultime ore anche Fabrizio Corona ha voluto dire la sua. Nel dettaglio, l’ex re dei paparazzi ha svelato che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip avrebbe un nuovo fidanzato.

Secondo Fabrizio Corona Antonella Fiordelisi avrebbe trovato di nuovo l’amore dopo la fine della storia con Edoardo Donnamaria. A lanciare lo scoop è stato lui stesso attraverso il suo canale social. Queste sono state le sue parole a riguardo:

La Fiordelisi e Donnamaria sono venuti a convivere in un appartamento milanese. Adesso abitano in Corso Como insieme. Però ho degli scoop, i rapporti con la famiglia sarebbero freddi perché lei non ha gradito alcune cose sui social, come le esternazioni in cui i genitori hanno parlato di bullismo nel reality. Antonella sarebbe arrabbiata con sua madre. Lavoro a gonfie vele, molte offerte per Edoardo e Antonella, che sono gli unici due usciti dal GF Vip che potranno avere un futuro in questo ambiente. Per gli altri nulla perché sono il niente. Inoltre io credevo che lei fosse ingrassata e invece sta benissimo, devo dire che è proprio in grande forma. Io ve l’avevo già anticipato. E come sempre arrivo ovunque. Eh sì… questo è il profilo del nuovo fidanzato della ragazza che si crede showgirl.