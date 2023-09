Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi confessa: “Vi racconto il carcere”

Dopo dieci anni passati tra carcere e arresti domiciliari, Fabrizio Corona è finalmente un uomo libero. L’ex re dei paparazzi ha rilasciato un’intervista al giornale ‘La Repubblica’ ha rivelato alcuni dettagli della sua vita durante questo periodo ed ha svelato cosa farà ora. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Al giornale ‘La Repubblica’, Fabrizio Corona ha raccontato di partire per Parigi insieme alla fidanzata Sara Barbieri. Alla domanda del giornalista sul perché l’ex re dei paparazzi abbia scelto Parigi come prima meta per il suo viaggi, Fabrizio ha risposto con queste parole:

Sicuramente andrò a Parigi alle sfilate di moda, non ci vado da 14 anni, ci ho passato anni e anni. Quella è la mia città, quella dove ho fatto il modello a 18 anni, portavo le mie svariate fidanzate per le fughe d’amore. Appena avrò il passaporto, andrò a Los Angeles, dove conto di trasferirmi sei mesi l’anno.

L’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato al giornale ‘La Repubblica’ è poi proseguita con alcune rivelazioni che l’ex re dei paparazzi ha fatto in merito al tempo trascorso in carcere. A riguardo, queste sono state le sue parole:

In carcere hai la possibilità di comportanti come vuoi, devi seguire delle regole, hai degli obblighi e soprattutto molte cose a cui stare attento. Ma hai anche i tuoi spazi, io restavo in cella anche quando ero libero di girare tra i reparti, ho scritto, ho gestito aziende e società che hanno avuto una crescita esponenziale. Sono l’unico in Italia o al mondo che è riuscito a mandare avanti società dalla galera, a toccare fatturati enormi, guidando quindici persone fuori da un carcere […]

A fine intervista, Fabrizio Corona ha svelato quali sono i suoi progetti futuri. Queste le sue parole: