Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti è stata di nuovo al centro delle polemiche per le sue rubriche “spinte” su Instagram dove dà consigli ai fan per i loro problemi sotto le lenzuola. Un atteggiamento che è stato molto criticato. In particolare dalla giornalista Caterina Collovati che ha voluto precisare come i consigli della Ramazzotti non siano per nulla affidabili, invitando tutti a rivolgersi esclusivamente a sessuologi professionisti per i loro problemi di coppia.

Qualche fan di Aurora gli ha fatto presente la situazione e gli ha chiesto cosa ne pensasse delle parole della Collovati. Ovviamente la risposta di Aurora Ramazzotti non è tardata ad arrivare.

“Non sono d’accordo, ma d’altronde non si può piacere a tutti. Forse l’unica cosa che mi sento di dire è che “la difficoltà dei millennial nel fare sesso” (forse intendevi la generazione Z? Chi lo sa) sicuramente non deriva da chi, come me, tratta tematiche considerate tabù con ironia e leggerezza” – ha detto la figlia di Eros e Michelle Hunziker.

E ancora: “Anzi, credo fermamente che formalizzare il dialogo in questo senso sia costruttivo a creare meno pudore e chiusura mentale attorno al sesso e alle sue mille retoriche rate. Che poi io lo so di esagerare, ma ci piace così”.

Fabrizio Corona, la sua frecciatina contro Aurora Ramazzotti e Caterina Collovati

Il post della Ramazzotti è stato però ripreso anche da Fabrizio Corona che nelle sue storie di Instagram ha commentato la vicenda con il suo fare pungente.

“Si è dimenticata di dire di chi è figlia come unica ragione del successo sui social. PS Chi è Caterina Collovati?” – ha scritto Corona ipotizzando come il motivo del successo di Aurora Ramazzotti su Instagram sia solo dovuto al fatto di essere figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Inoltre non evita di criticare anche Caterina Collovati, sminuendola a tal punto da affermare che il suo nome è totalmente sconosciuto.