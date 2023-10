Fabrizio Corona, quanto sono costate le ospitate in Rai? Spunta la cifra choc

L'ex re dei paparazzi chiamato in Rai per risollevare i bassi ascolti? L'indiscrezione sta facendo il giro del web

Fabrizio Corona è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di sempre. In questi giorni il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di uno scoop che sta facendo il giro del web. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Stanno facendo molto discutere le ospitate di Fabrizio Corona in casa Rai. Sono molti coloro i quali sostengono che l’ex re dei paparazzi sia stato ospitato in alcuni programmi dell’azienda, quali Belve e Domenica In, per risollevare i bassi ascolti registrati.

Ma non è finita qui. Lo stesso Fabrizio Corona ha annunciato che martedì 17 ottobre sarà ospite del programma di Rai3 Avanti Popolo, condotto da Nunzia De Girolamo. Intervistato da Radio Radio, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che farà importanti rivelazioni proprio nel programma della De Girolamo. Queste sono state le sue parole:

Ho fatto una grande inchiesta sul calcioscommesse e lo vedrete. Presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare ‘Avanti popolo’ al 15%.

Ma quanto sono costate le ospitate di Fabrizio Corona in Rai? Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex re dei paparazzi, dopo l’ospitata a Belve e a Domenica In, abbia percepito un cachet di 24mila euro. Per quanto riguarda l’ospitata ad Avanti Popolo, il programma in onda su Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo, si vocifera che questa costi alla Rai tra gli 8mila e i 10mila euro.

La questione del cachet percepito da Fabrizio Corona in Rai è stata commentata dal deputato Andrea Bonelli con queste parole: