Fabrizio Corona risponde a Fedez: “Non ti odio, ecco cosa mi piace di te”

Tra Fabrizio Corona e Fedez continuano ad esserci battibecchi a distanza. Sono anni che i due si attaccano per i più svariati motivi e diverse volte sono scattate anche le querele di parte.

Qualche giorno fa Fedez e Fabrizio Corona sono tornati ad attaccarsi. Tutto è partito da Fedez che ospite nel podcast Muschio Selvaggio parlando con Belen Rodriguez ha spiegato come mai secondo lui l’ex re dei paparazzi lo odia.

“Perché mi odia? Cioè è ossessionato da me, ogni giorno fa una storia. Che cavolo di ossessione ha nei miei confronti? Se è perché ho più tatuaggi di lui può farsene degli altri” – ha detto il rapper.

Non è passato molto tempo e Fabrizio Corona ha risposto alle parole del cantante. Lo ha fatto servendosi del profilo Instagram di Carlos Maria suo figlio, visto che il suo ufficiale è ancora bannato da Instagram e non si sa se verrà mai riattivato dopo le continua violazioni delle linee guida.

Fonte: web

Fabrizio seppur ironicamente ha detto che non odia Fedez ma anzi di volergli bene.

“Ma no, io non ti odio, pazza! Fede sono ossessionato perché ti voglio. E a te Belen, non ce l’ho con lui, a lui importa… è una vita che mi ha preso a modello. Parla di me a prescindere. Partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una tal bolla. Volente o nolente tu Federico sei entrato in pieno nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. Perché è chi butta via il proprio talento che mi fa arrabbiare, quindi come fai tu. Io mi limito ad esercitare il mio diritto a dire la mia sui miei social quando voglio. Tu vedo che sei ben informato. Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare. Un abbraccio e rimettiti in forma” – le sue parole.

Lo sfogo si è poi concluso con un riferimento alla querela che Corona ha ricevuto dopo che chiamò i Ferragnez “ebeti”.

“A processo comunque te lo spiego meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry” – ha detto.