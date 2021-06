All'ex re dei paparazzi non sono piaciute le parole del rocker in appoggio ai detenuti italiani

Vasco Rossi qualche giorno fa è stato ospite in diretta streaming su Radio Radicale. Il rocker di Zocca ha sostenuto virtualmente la maratona organizzata dalla Camera Penale “Franco Bricola”, in collaborazione con l’Osservatorio del Carcere. “Vi sono vicino. Tenete duro” – ha esordito rivolgendosi a tutti i detenuti.

Poi successivamente ha scelto Instagram per mandare un’ulteriore messaggio di sostegno a tutti i detenuti italiani: “Oltre alla condizione dell’essere in carcere che tra l’altro conosco, perché l’ho provata, capisco la vostra rabbia e la vostra tristezza. Io ho cercato di fare tesoro di quell’esperienza, per cercare di diventare più forte e affrontare i problemi che ci sono nella vita. Vi consiglio di fare altrettanto: dare un senso a questa situazione anche se questa situazione un senso non ce l’ha. Vi sono vicino, vi abbraccio forte, e vi auguro che i vostri problemi legali e umani si possano risolvere il più presto possibile e per il meglio. Tenete duro. Teniamo duro. C’è poco da fare, bisogna tenere duro” – ha scritto Vasco Rossi.

A Fabrizio Corona non sono piaciute le parole di Vasco Rossi

Una presa di posizione che però non è piaciuta molto a Fabrizio Corona che da tempo si sta battendo a difesa dei detenuti. Corona ha definito le dichiarazioni di Vasco “retorica” e un mezzo per “cavalcare l’onda”. L’ex re dei paparazzi si è scagliato contro il rocker postando alcune frasi nelle storie di Instagram. Sotto ad una foto di Vasco ha scritto la parola retorica. Poi ha voluto criticare anche il brano “un senso” scelto da Vasco nel suo videomessaggio.

“Dare un senso? Non abbiamo bisogno della tua vicinanza ma di una riforma. Combatti per ciò che è giusto. Non così. Così cavalchi l’onda e basta” – ha scritto Fabrizio Corona.

Insomma una critica pungente di Fabrizio ritornato agli arresti domiciliari dopo il ritorno in carcere di qualche mese fa. In quell’occasione per evitare l’arresto si inflisse delle ferite sul braccio e andò in escandescenza.