Fabrizio Corona sempre più magro: parla il consigliere che l’ha visto

È ricoverato ormai da una settimana nel reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano ed è sempre più magro e provato. Fabrizio Corona sta facendo lo sciopero della fame e della sete con non poche conseguenze, a testimoniarlo chi l’ha visto da poco.

Il consigliere regionale della Lega Max Bastoni è andato a far visita all’ex re dei paparazzi e lo descrive come “una persona colpita, psicologicamente provata, tesa, molto dimagrita e con un’evidente necessità di cure”.

L’imprenditore italiano dopo aver ricevuto la revoca degli arresti domiciliari è andato in escandescenza e si è procurato atti di autolesionismo. L’uomo si è tagliato i polsi ferendosi gravemente, è stato necessario ricucire le ferite con 14 punti di sutura.

Dopo l’incidente è stato portato via dalla polizia ma in quel frangente ha letteralmente dato di matto, aggredendo poliziotti e buttandosi a terra. Ora, l’uomo dovrà rispondere anche all’ennesima denuncia sporta dalle forze giudiziarie che ha minacciato pubblicamente su Instagram.

Dopo la notizia, Fabrizio Corona ha infatti girato un video su Instagram minacciando: “Questo è solo l’inizio, dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l’inizio. Quant’è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie”. Proprio i due hanno presentato una querela per minacce.

Nel frattempo non si arrestano le polemiche e sul web gira una petizione che ha ormai raccolto oltre 60 mila firme. La richiesta è quella di far curare Fabrizio Corona in una clinica specializzata in disturbi psichici e non ricondurlo in carcere. La mamma è disperata e al momento delle sorti del figlio non c’è certezza.