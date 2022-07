Fabrizio Corona senza freni su Ilary Blasi: ecco lo sfogo dell’ex re dei paparazzi

Non si placa il gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La decisione della coppia di mettere fine al matrimonio, annunciata tramite un comunicato stampa, è diventata uno degli argomenti più chiacchierati. In queste ultime ore anche Fabrizio Corona è tornato a parlare della conduttrice, scagliandosi contro di lei sulla sua pagina social.

Fabrizio Corona senza freni su Ilary Blasi. In queste ultime ore l’ex re dei paparazzi ha deciso di scrivere sulla sua pagina Instagram delle parole rivolte contro la conduttrice. In particolar modo l’ex fotografo ha criticato le parole del comunicato stampa di Ilary pubblicato per annunciare la separazione.

Questo è ciò che Fabrizio Corona ha scritto contro la conduttrice dell’Isola dei Famosi:

Le sue dichiarazioni come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici.

E, continuando, l’ex re dei paparazzi ha dichiarato:

Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli e ogni volta esclusive strapagate, dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi. Quando lei lo ha fatto per 20 anni.



Fabrizio Corona e le parole ai suoi colleghi: “Fate il vostro lavoro”

Fabrizio Corona non risparmia nessuno e, dopo aver criticato a lungo Ilary Blasi, nel suo sfogo l’ex re dei paparazzi ha rivolto un appello ai suoi colleghi. In particolar modo l’ex fotografo ha invitati i suoi colleghi a condividere gli scatti della nuova presunta fiamma di Francesco Totti.

Al momento la diretta interessata ha preferito rimanere in silenzio e non rispondere alle accuse rivolte a lei da Fabrizio Corona. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se Ilary Blasi agirà contro l’ex re dei paparazzi e contro le parole che le ha rivolto.