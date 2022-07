Francesco Totti ha una nuova fidanzata? Ecco chi ci sarebbe nel cuore del calciatore dopo Ilary Blasi

Da tempo ormai si vociferava di una presunta crisi di Francesco Totti e Ilary Blasi. Ieri sera, dopo i numerosi gossip in circolazione, la coppia ha deciso di rompere il silenzio annunciando, tramite un comunicato stampa, la decisione di separarsi consensualmente. In queste ultime ore si sta diffondendo la notizia secondo la quale l’ex calciatore ed ex marito di Ilary Blasi avrebbe una nuova fidanzata.

Francesco Totti ha una nuova fidanzata? Non si ferma il gossip secondo cui il calciatore, dopo l’addio al suo amore storico, avrebbe una nuova fiamma. A parlare questa volta sono gli indizi fotografici. Il settimanale ‘Chi’, infatti, ha immortalato l’ex calciatore nel momento in cui si stava recando a casa della ragazza in questione. Ma chi è il nuovo amore di Francesco Totti?

Il suo nome è Noemi Bocchi. Purtroppo sulla ragazza non si hanno molte informazioni. Tuttavia c’è da dire che il suo nome vociferava tra i principali giornali di cronaca rosa da diverso tempo. Da mesi, infatti, alcune dinamiche avevano fatto capire che tra il calciatore e Noemi Bocchi ci fosse una vera e propria storia.

Chi è Noemi Bocchi, la nuova presunta fidanzata di Francesco Totti

Come già anticipato, riguardo Noemi Bocchi non si hanno molte informazioni. Tuttavia qualcosa sulla nuova presunta fidanzata di Francesco Totti è trapelato. Classe 1988, la donna è laureata in economia ed ha anche lei un matrimonio alle spalle.

Pare infatti che il suo ex marito sia un noto imprenditore. Sembra che Noemi e Francesco abbiano molte passioni in comune: dal calcio al padel, uno degli sport di moda di questi ultimi tempi. Stando a quanto pubblicato dai principali giornali di cronaca rosa, la relazione tra i due sarebbe iniziata mesi prima la notizia della crisi tra Francesco e Ilary.

Il segreto di Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe poi venuto a galla dopo alcuni episodi che hanno coinvolto entrambi. Ovviamente, almeno per il momento, i diretti interessati non hanno confermato né smentito nulla a riguardo.