Fabrizio Corona continua a lanciare messaggi tramite il suo profilo Instagram. L’ex paparazzo si è espresso sulla Legga Zan contro omofobia e transfobia approvata alla camera lo scorso 4 novembre e in attesa di essere discussa ora in Senato il prossimo 13 Luglio. Mediaticamente sono tantissimi i politici e i personaggi famosi che si stanno battendo affinché la legge venga approvata al più presto. Corona ha deciso di schierarsi contro questi personaggi.

“Avete rotto con questo cavolo di DDL Zan. Voi politici lo promuovete per popolarità e per raccogliere voti. Voi influencer per avere like e visualizzazioni e per finire sulle copertine dei quotidiani italiani. Che paese di mer**. La nazionale italiana è l’opposto del valore delle nostre istituzioni e di chi ci governa. Fancu**o al DDL Zan. La stessa retorica fatta solo di parole di tutti quelli che ragionano come voi” – ha scritto nelle sua storie Instagram.

Ma lo sfogo non è finito qui perché l’ex re dei paparazzi ha rincarato la dose scrivendo: “Se volete fare le persone serie, ditemi quanti gay andrebbero a denunciare una persona che li chiama fr**i. Dimmi il numero di gay non assunti perché gay in Italia. Insomma, imparate ad argomentare con i numeri, invece che con la morale acchiappalike“.

Questo lo sfogo di Fabrizio Corona che oggi è ritornato in tribunale nel processo che lo vede imputato per diffamazione nei confronti della giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli.

L’accusa di Selvaggia è arrivata dopo alcune dichiarazioni del paparazzo avvenute a Non è l’arena di Giletti e successivamente sui socia. Infatti parlando della Lucarelli, Fabrizio aveva puntato il dito contro la giornalista affermando: “Penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me e anche un pò di gelosia perché non ci sono mai stato. Perché sono anni e anni che vuole il mio corpo e io non glielo do“. “E’ ossessionata da me” – ha concluso. In uscita dall’aula Corona ha detto: “Con tutti i problemi che ci sono in Italia, perché fanno questi processi del c….?”