In questi giorni si parla tanto della vicenda di Nicola Tanturli, il bambino scomparso nelle campagne di Firenze qualche giorno fa e poi ritrovato due giorni vivo e in perfette condizioni. A parlarne è stata anche Selvaggia Lucarelli che ha preso una posizione netta e decisa.

La donna ha ricordato di tutte le volte che anche lei si è distratta con Leon e delle volte in cui è stata fortunata. Per rafforzare la sua tesi, la giornalista ha anche riportato un racconto che il padre le ha fatto qualche giorno fa.

Selvaggia Lucarelli, che ha due fratelli, ha raccontato he ha perso un fratello per un errore di distrazione e, per questo, non l’ha mai conosciuto. Il piccolo è morto in ospedale e a raccontarglielo è stato il genitore:

Qualche giorno fa sono andata a trovare i miei genitori e mio padre, dopo cinque minuti di chiacchiere sul Covid e su come va il mondo, mi ha detto che la storia di Nicola, il bambino che se ne è andato in giro per i boschi del Mugello smarrendo la strada, l’ha molto colpito. Perché ‘tutti voi, alla fine, siete dei miracolati’, ha esclamato.

Per ‘tutti voi’ intendeva me e due miei fratelli”, ha spiegato la giornalista, raccontando quindi la triste vicenda che ha colpito uno dei suoi fratelli: “Era nato da poco, dormiva nel suo lettino in ostetricia. Secondo la ricostruzione dei miei genitori, un’infermiera uscì forse a fumarsi una sigaretta, lui ebbe un rigurgito. Morì soffocato”.

Tutto questo, per dire, che nessun genitore è infallibile. Basta un attimo per distrarsi e per sbagliare qualcosa, anche involontariamente. Nella vicenda di Nicola Tanturli non bisogna vederci del marcio. Fortunatamente tutto è andato a buon fine.