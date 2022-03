Fabrizio Corona su Sophie Codegoni: “È ancora innamorata di me e Alessandro non è quello giusto”

Ieri sera nuova puntata del Grande Fratello Vip e tra i tanti argomenti trattati si è commentata anche l’intervista che Fabrizio Corona ha rilasciato al settimanale Chi dove ha parlato della sua storia con Sophie Codegoni.

Corona e Sophie sono stati insieme per breve tempo qualche mese prima che lei facesse il suo ingresso in casa dove ha trovato l’amore di Alessandro Basciano.

Ma cosa ha dichiarato l’ex re dei paparazzi? Fabrizio Corona si è detto convinto che Sophie sia ancora innamorato di lui e che Alessandro non è l’uomo giusto per lei che mira ad una svolta professionale.

Fonte: Mediaset

“La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione. Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei” – le parole di Corona rilasciate a Chi.

Sulla relazione con Alessandro ha poi aggiunto:

“Non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tapparle le ali. Forse è troppo per lui”.

Alfonso Signorini ha mostrato ai diretti interessati le parole rilasciate da Corona. E Sophie ha risposto così: “Ero molto presa, avevo una forte infatuazione per Fabrizio ma so che quello che provo ora è amore, prima non potevo dirmi innamorata, nonostante gli voglia ancora un gran bene e credo sia stata una persona importante per me. La nostra storia era finita mesi prima del reality”.

Alessandro si è mostrato colpito dalle parole di Fabrizio ma ha reagito con calma. “Non mi conosce e sono sicuro di Sophie” – ha detto. La Codegoni ha poi aggiunto: “La storia è finita, voglio molto bene a Fabri, ma sono passati sei mesi e non lo amo più. Oggi il mio fidanzato è Alessandro e spero di farlo conoscere a Corona”.