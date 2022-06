Fabrizio Corona si sposa con Sara Barbieri: ecco la data delle nozze

L'ex re dei paparazzi tornato in libertà ha svelato i suoi progetti per il futuro.

Fabrizio Corona sarebbe pronto al grande passo con la fidanzata Sara Barbieri con cui fa coppia ormai da un anno. Nemmeno la differenza d’età lo spaventa, quei 26 anni che sembrano non scalfire l’amore tra i due.

L’ex re dei paparazzi è tornato in libertà vigilata dopo alcuni anni agli arresti domiciliari e si sta godendo l’estate da uomo libero. In questi giorni è a Capri insieme a Sara.

Raggiunto dai giornalisti di Chi per un servizio, Corona si è lasciato andare ad una serie di confessioni sul suo futuro che lasciano a bocca aperta.

Fabrizio ha parlato della fidanzata Sara e dei loro progetti futuri. “Di questa ragazza non ho mai parlato, con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato, ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos” – ha detto.

Fabrizio Corona e il suo progetto chiamato America

E quasi alla soglia dei 50 anni Fabrizio sembra davvero intenzionato a stravolgere la sua vita insieme a Sara. In progetto le nozze che dovrebbero celebrarsi tra settembre e ottobre, e poi il trasferimento in America.

“Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. Farei anche un figlio” – ha detto.

Quanto al progetto America Corona ha svelato che è il suo sogno da tempo.

“Tra un po’, a 50 anni, voglio trasferirmi con Sara a vivere in America, è il mio sogno, ho un anno e mezzo per realizzarlo e lo sto già facendo” – ha detto.

Insomma una volontà di cambiare completamente vita per Fabrizio Corona che dopo i problemi con la giustizia si appresta a vivere una sua seconda giovinezza accanto a Sara Barbieri.

“Ha 22 anni, è vero, ne ha 26 in meno di me, ma non una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un’anima profonde come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Infatti questa con lei è sicuramente una delle storie d’amore più belle che ho mai vissuto, ho progetti seri con lei” – le parole dell’ex re dei paparazzi nei confronto della fidanzata.