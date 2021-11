Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Fabrizio Corona che ha lasciato il mondo del web senza parole. Il celebre personaggio televisivo ha reso pubblica la sua relazione con Sara Barbieri ed ha fatto una dichiarazione shock in merito al suo futuro. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Così come la sua ex moglie Nina Moric, anche Fabrizio Corona sembra aver trovato di nuovo la serenità con un’altra donna. La nuova compagna dell’ex re dei paparazzi si chiama Sara Barbieri ed è una modella italiana di 20 anni. Scopriamo insieme tutti i dettagli della coppia del momento.

Fabrizio Corona è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere il celebre personaggio televisivo protagonista di un gossip è stata una sua dichiarazione in merito alla storia d’amore con la sua nuova compagna. L’ex marito di Nina Moric ha confessato di star già pensando a dei progetti da fare nel futuro con la sua nuova fidanzata.

In precedenza, “Superguidatv” aveva già fatto circolare le indiscrezioni sulla travolgente storia d’amore con Sara Babieri, la modella italiana 20enne. Poi a confermare le voci è stato lui stesso in occasione di una manifestazione recentemente organizzata a Terracina.

Ed è proprio qui che l’ex re dei paparazzi ha parlato di progetti nel futuro con la sua nuova compagna, lasciando trasparire tutta la sua felicità. Queste sono state le sue parole:

Mi sono ufficialmente fidanzato. Penso che mi sposerò e che farò un figlio. Sara ha 27 anni meno di me e sto bene.

Sara Barbieri: chi è la nuova fidanzata di Fabrizio Corona

Come già anticipato in precedenza, Sara Barbieri è una modella italiana di 20 anni la quale lavora a Milano. Nonostante la sua giovane età, la ragazza ha già molto successo: ha preso parte importanti campagne pubblicitarie di abbigliamento e di gioielli. Tra i marchi per cui lavora c’è quello di Dolce e Gabbana.