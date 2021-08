Jessica Antonini, ex tronista, accusa Corona di non averla ancora pagata

Jessica Antonini è un ex tronista di Uomini e Donne che nel giro di 20 giorni arrivò a scegliere Davide Lorusso. La loro storia naufragò poco dopo ma per Jessica si aprirono le porte della moda. Durante una recente sequenza di domande e risposte sul suo profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei fan. L’ex tronista ha escluso ogni possibilità di tornare insieme a Davide, aggiungendo che loro due insieme facevano pena.

Fonte: web

Poi è tornata a parlare della faccenda Fabrizio Corona con Jessica che è nella lista dei creditori che l’ex re dei paparazzi deve ancora pagare. La modella tempo fa prestò la sua immagine per una campagna della linea di abbigliamento di Corona. Per quel lavoro non è stata però ancora pagata. Al suo tempo Jessica aveva speso parole al miele per Corona definendo ingiusto l’accanimento giudiziario nei suoi confronti.

Fonte: web

A chi le chiede se Fabrizio Corona avesse pagato ed estinto il debito, Jessica ha risposto con una storia Instagram:

“No, ma ho sentito tante persone che ha fregato…purtroppo a loro anche cifre sostanziose…mi dispiace perché si è comportato male con me che l’ho sempre rispettato e difeso anche prima di conoscerlo…certo che il mio pensiero per la questione legge non cambia…l’Italia sta sbagliando con lui” – ha detto.

Poi aggiunge: “Non è una persona apposto ed è un ladro si, questo ad oggi lo penso. Come ho detto a lui l’uomo lo fa la parola…lui è zero“.

Intanto per Fabrizio Corona potrebbero aprirsi le porte della capitale. A quanto pare infatti starebbe pensando al trasferimento a Roma, non si sa se solo per lavoro o in modo definitivo. Ciò che è certo è che Corona nei giorni scorsi si è recato a Roma per una visita medica ottenendo il permesso del tribunale di sorveglianza.

Fonte: web

Ma forse oltre alla visita ne ha approfittato per effettuare un sopralluogo su Roma. Secondo quanto scritto dal Il Tempo Corona starebbe pensando di gestire un locale nella capitale.