Jessica Antonini rivela di aver subito un intervento di chirurgia plastica. Di cosa si tratta?

Recentemente Jessica Antonini, ex tronista di UeD, non ha perso nessuna occasione per far parlare di sé. La ragazza è attualmente al centro delle cronache rosa per via della burrascosa fine della sua relazione con Davide Lorusso. I due si erano conosciuti all’interno del programma, e ne erano usciti insieme innamorati che mai.

Purtroppo, però, le cose hanno finito col prendere una piega del tutto diversa e due ex volti del the dinner show di Maria De Filippi si sono lasciati in maniera tutt’altro che amichevole. Dopo la rottura, Jessica si era lasciata andare a delle dichiarazioni decisamente sconcertanti sul conto del suo ex. L’ex tronista di UeD avrebbe dichiarato che Lorusso sarebbe gay senza saperlo, salvo poi ritrattare tutte queste affermazioni dopo poco tempo.

Queste porti affermazioni, però, avevano portato anche Davide ad uscire dal suo silenzio, cercando di riportare un quieto vivere. In ogni caso, Jessica non si è fatto lasciato a battere da questa esperienza, anzi continua la sua attività sui social senza problemi. La Antonini, , è molto attiva su Instagram e condividere quanto più possibile con i suoi followers.

Ultimamente, sedata si la polemica circa la fine di questa altalenante relazione, Jessica è riuscita a trovare un altro modo per intrattenere i suoi fans. L’ex tronista di UeD, senza peli sulla lingua e armati di molta spontaneità, ha dichiarato di essersi sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica.

Era diverso tempo ormai che Jessica progettava di fare questo ritocco, e avere la possibilità di farlo è stato per lei come un sogno che s’avvera. La Antonini ha deciso di farsi rifare il naso. È è stata lei stessa a dichiarare di essersi spesso sentita a disagio e di non piacersi proprio per via del naso che lei considerava troppo grande e curvo. Ora, Jessica ha finalmente esaudito questo desiderio, e si sente meglio con sé stessa.