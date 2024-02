Fabrizio Corona su Ilary Blasi, lei lo avrebbe chiamato: la rivelazione dell’ex re dei paparazzi

Si torna a parlare della separazione più chiacchierata del mondo dello spettacolo. Fabrizio Corona torna ad affrontare il caso Ilary Blasi, sostenendo che lei lo avrebbe chiamato. Lui ha voluto raccontare quello che si sono detti in quella telefonata, dalla quale emergono nuovi particolari dettagli sulla storia che ha riguardato la storica conduttrice de Le Iene e del Grande Fratello.

L’ex paparazzo dei vip, in una serie di storie su Instagram, ha voluto raccontare della chiamata ricevuta dall’ex moglie di Francesco Totti. Una telefonata di cui ha parlato nuovamente come ospite nel podcast Gurulandia, dove ha svelato qualche informazione in più.

La conduttrice lo avrebbe chiamato per fare pace, dopo i momenti turbolenti vissuti con il Grande Fratello VIP, quando avevano litigato pesantemente. Gli avrebbe anche chiesto scusa, mentre lui le ha suggerito di vedersi per prendere insieme un caffè e parlare.

“Mi ha chiamato, a breve faremo un incontro chiarificatore. Mi suonava il telefono, era la manager di Ilary, dopo tre chiamate alle quali non ho risposto, arriva Ilary e mi dice al telefono ‘Ao mi vuoi rispondere? So io’“.

Questo il racconto di Fabrizio Corona, che dice che lei gli ha chiesto scusa. Come ha chiesto scusa pubblicamente a tutta la stampa italiana dopo averla insultata pesantemente in occasione di un’intervista. Gli ha anche detto che aveva ragione quando diceva che Totti la tradiva.

Fabrizio Corona e Ilary Blasi: un chiarimento da mostrare in tv

L’ex re dei paparazzi ha raccontato che gli piacerebbe che il chiarimento vis à vis con l’ex conduttrice de Le Iene fosse mandato in onda in tv. Ci sarebbe un boom di ascolti assicurati!

Fabrizio Corona aggiunge, poi, che al processo si dovrà stabilire chi ha tradito prima e sono tanti i dettagli che dovranno essere resi noti. “A processo si parlerà di date e di chi ha tradito prima, quindi questi dettagli saranno molto importanti. Se poi chiamerà me a processo allora potrà vincere, è il suo unico mezzo”.