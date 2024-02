Ilary Blasi e Francesco Totti in tribunale, spunta un testimone chiave: è Fabrizio Corona

Queste le parole dell'ex re dei paparazzi: "Ilary Blasi deve chiamare me per vincere al processo"

La faida tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua e in questi giorni si sta parlando molto del processo che ha come oggetto la separazione tra l’ex calciatore e la conduttrice. In queste ore Fabrizio Corona ha rivelato di essersi chiarito con Ilary svelando un importante retroscena sul processo che la vede coinvolta insieme al suo ex marito. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Fabrizio Corona ancora al centro del gossip. Il nome dell’ex re dei paparazzi è tornato ad occupare ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per via di una clamorosa rivelazione riguardo il processo della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nel dettaglio, Fabrizio Corona ha svelato di essersi chiarito con la conduttrice e di essere pronto a testimoniare in suo favore al processo. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Se è vero che Ilary ha preso 700.000€ per il documentario Unica su Netflix? No è una cavolata, questa cifra non è affatto vera. E parlando di lei posso dire che l’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo.

Queste le parole di Fabrizio Corona in merito alla causa di separazione che vede protagonisti Ilary Blasi e Francesco Totti. Più volte, infatti, l’ex re dei paparazzi ha rivelato che l’ex capitano della Roma sarebbe stato infedele alla sua ex moglie, ottenendo però sempre il suo perdono. Ma non è finita qui dal momento che Fabrizio Corona sostiene che la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe iniziata ad agosto 2021.

Al momento sia Ilary Blasi che Francesco Totti sono rimasti in silenzio e non hanno commentato quanto dichiarato da Fabrizio Corona. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se ci saranno ulteriori novità in merito ad uno dei gossip più chiacchierati di sempre.