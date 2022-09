Fabrizio Corona torna di nuovo a parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco le sue ultime rivelazioni

L'ex re dei paparazzi è tornato sui social dove non ha perso occasione per svelare altri retroscena sulla coppia Totti-Blasi

In queste ultime settimane il nome di Fabrizio Corona sta occupando costantemente le principali pagine di gossip. In seguito alle rivelazioni fatte su Francesco Totti e Ilary Blasi, l’account Instagram dell’ex re dei paparazzi è stato disattivato. Nel corso delle ultime ore, però, l’ex fotografo è tornato sui social dove non ha perso occasione per svelare ulteriori retroscena sulla coppia Totti- Blasi.

Dopo qualche giorno di assenza, Fabrizio Corona è tornato sui social dove è apparso sul profilo Instagram del figlio Carlos. Proprio qui l’ex re dei paparazzi ha scritto di avere la seria intenzione di svelare altri retroscena sulla vicenda più chiacchierata del momento, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Il tutto, però, a una condizione. Il profilo da cui è apparso nuovamente Fabrizio Corona deve raggiungere i 300 mila followers. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Quando questo profilo raggiungerà i 300mila follower continuerò con le mie indiscrezioni.

Inutile dire che le parole dell’ex re dei paparazzi hanno catturato l’attenzione dei numerosi amanti del gossip che hanno dunque deciso di iniziare a seguire il nuovo profilo. In seguito all’aumento dei followers sul suo profilo l’ex fotografo ha scritto:

Ci siamo quasi! A 300k su questo profilo e 100k sul mio nuovo profilo @imfabriziocorona, continuerò con le esclusive del mio archivio. Sarebbe bello occuparsi di altro, ma in questo momento storico è necessario fare qualcosa insieme per cercare di cambiare il sistema dell’informazione.

E, continuando, Fabrizio Corona ha scritto:

Oggi i media si muovo in branchi come pecore in gregge; non possono spostarsi separatamente. Per questo, su tutto ciò che viene riportato, leggiamo e ascoltiamo gli stessi resoconti: disinformazioni del potere […] Seguite i miei profili se siete amanti della verità. This is my game.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda che sta facendo molto discutere i principali pagine di gossip.