Fabrizio Corona sparito dai social: il suo legale svela la verità

In questi giorni si sta molto parlando di Fabrizio Corona, il cui nome è tornato ad occupare le principali pagine di gossip. Ricordiamo che dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni su Francesco Totti e Ilary Blasi, l’account Instagram dell’ex re dei paparazzi è stato bloccato. Nel corso delle ultime ore uno degli avvocati dell’ex fotografo ha cercato di spiegare la situazione in cui si trova il suo cliente tramite un’intervista rilasciata a ‘FanPage’.

Che fine ha fatto Fabrizio Corona? Non c’è più traccia dell’ex re dei paparazzi che è scomparso dai social in seguito ad alcuni retroscena rivelati riguardo la coppia Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo qualche giorno di silenzio uno degli avvocati dell’ex fotografo, Ivano Chiesa, si è esposto riguardo la vicenda.

Questo è quanto dichiarato dall’avvocato sul suo cliente:

È il mestiere di Fabrizio e sa quello che deve fare. È al corrente che quello che pubblica deve avere un riscontro oggettivo e sta attento anche all’utilizzo dei termini. Ma tanto lo quereleranno di sicuro. Non c’è dubbio, l’ho già messo in preventivo.

C’è da dire che i reali motivi che hanno portato alla disattivazione della pagina Instagram del suo cliente non sono ancora noti. Tuttavia, l’avvocato dell’ex re dei paparazzi ne parla con un tono di grande sdegno e delusione:

In un paese come l’Italia, in cui vige libertà di parola e di espressione, non puoi permetterti di bloccare un sistema di comunicazione, tantomeno senza comunicarlo preventivamente.

E, continuando, l’avvocato di Fabrizio Corona ha affermato:

Ritengo che sia illegittimo e vedremo cosa fare. Il concetto che chi somministra un servizio possa fare ciò che gli pare è sbagliato perché esiste una cosa chiamata Codice Civile e sopra c’è un’altra cosa che si chiama Carta Costituzionale. La censura preventiva non è consentita nel nostro ordinamento. Non ho provato a contattarli, al massimo gli faccio causa. Gli atti di prepotenza non sono tollerabili.

Ancora oggi l’account Instagram di Fabrizio Corona è bloccato. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come andranno le cose e se l’ex fotografo potrà tornare di nuovo in possesso delle sue pagine social.