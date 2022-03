Fabrizio Corona è tornato su Instagram con un nuovo profilo: ecco perché è stato bannato

Fabrizio Corona è stato bannato da Instagram. Da alcuni giorni il suo profilo non compare più nelle ricerche. Inizialmente non si capiva cosa fosse successo, se fosse opera dello stesso Fabrizio o di Instagram.

Ebbene dopo alcune ore Corona è tornato sui social ma da un altro profilo ed ha spiegato tutto la situazione.

“Mi hanno bloccato il profilo perché ho violato le linee guida, perché i social ormai non possono essere utilizzati per esprimere le proprie opinioni, per dare giudizi e per commentare ciò che succede. Dobbiamo essere tutti quanti incastrati su delle linee guida che Instagram ci impone. Appena diciamo qualcosa che non va bene o che potrebbe essere interpretato male, tak! Interviene quel signore lì che ci blocca. Perché arrivano gli invidiosi che ti fanno le segnalazioni, perché esprimi dei giudizi, perché fai dei commenti, perché esprimi le tue opinioni. E allora a cosa servono i social?” – ha scritto.

Fonte: Instagram

Ad oggi il profilo ufficiale di Fabrizio Corona che vantava oltre 1 milione di seguaci risulta ancora bloccato per non aver rispettato le linee guida della piattaforma. Vedremo se nelle prossime ore l’ex re dei paparazzi tornerà a prendere possesso del suo account ufficiale o se sarà costretto a virare sul nuovo profilo chiamato: il reietto.

Le linee guida di Instagram sono molto chiare e se non si rispettano continuamente le linee guida si potrebbe anche perdere definitivamente l’account.

Ma se Corona è stato tra virgolette al momento zittito dalla piattaforma, a prendersi la scena è stata l’ex moglie Nina Moric che si è scagliata contro di lui.

Nina Moric su Instagram ha scritto un lungo messaggio nelle storie di aiuto nei confronti del figlio Carlos Maria e del padre. Nina si è detta preoccupata dal fatto che Carlos non gli risponde e che essendo maggiorenne non può lei chiamare le forze dell’ordine.

La modella ha chiesto provvedimenti nei confronti di Fabrizio Corona: “Bisogna fermare Fabrizio Corona. So che siete in tanti ad essere truffati da parte sua! Purtroppo chiedo la sua carcerazione! Carlos deve essere salvato” – ha scritto.