Nina Moric a Verissimo ha raccontato le difficoltà affrontate in questi ultimi mesi e la preoccupazione per sua mamma in Croazia. Quest’ultima è divisa tra la sua famiglia e il figlio Carlos che ormai da diverso tempo vive con suo padre Fabrizio Corona.

Con quest’ultimo la famosa modella ha chiuso ogni tipo di rapporto spiegando quanto sia giusto e salutare per la sua condizione mentale. Tra i due nonostante i continui riavvicinamenti pacifici, ci sono state sempre discussioni che hanno portato la Moric a stare male.

Proprio per questo motivo, la modella ha deciso di prendere le distanze da lui nonostante suo figlio viva proprio in casa dell’ex paparazzo. Carlos a detta di Nina avrebbe rinunciato agli studi nonostante le sue continue raccomandazioni e questo ha provocato in lei molta preoccupazione.

Nina Moric inoltre, in questo ultimo lasso di tempo è spesso in Croazia per assistere sua mamma malata. Le sue condizioni e il modo in cui la donna parlava intervistata da Silvia Toffanin, ha destato non poca preoccupazione nei confronti dei telespettatori e dei suoi fan.

Nina Moric a Verissimo preoccupa i fan: “Ha bisogno di aiuto”

La famosa modella fin da subitosi è dimostrata molto stanca e provata sia per la situazione difficile di sua madre ma anche per via dei rapporti con suo figlio Carlos. Quest’ultima intervistata da Silvia Toffanin ha così spiegato: “Non sta più studiando e questo mi spiace perché ha una bella testa. Oggi Carlos è un uomo e mi sento di troppo. Io lo amo più della mia vita, ma dall’altra parte ho bisogno di trovare la mia serenità”.

Nina ha confidato a Silvia Toffanin quanto il suo passato non le permetta di avere una persona accanto e di sentirsi completamente tranquilla. “Il mio passato mi perseguita nonostante abbia cercato di nascondere i miei demoni. Non sempre si riescono a gestire le cose come si vorrebbe” spiega la modella che ora non ha nessun compagno.

Il suo modo di fare, la voce tremante e il suo volto triste hanno preoccupato i telespettatori ma in particolar modo gli utenti social. Moltissime persone infatti, su Instagram e Twitter hanno chiesto aiuto per Nina Moric che sembra sempre più provata dalla sua vita privata.