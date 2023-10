Fabrizio Corona una furia dopo l’ospitata ad Avanti Popolo: “Mi hanno censurato” Cosa è successo

Fabrizio Corona non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex re dei paparazzi sta facendo molto discutere per via della sfuriata di cui si è reso protagonista dopo l’ospitata ad Avanti Popolo, il programma in onda su Rai3 condotto da Nunzia De Girolamo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ospite ad Avanti Popolo, Fabrizio Corona è tornato a parlare del caso delle scommesse tra i calciatori. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sì sono stato in procura a Milano. Però io non passerò mai dalla parte dei buoni. Perché non credo nelle istituzioni. Io non lavoro con le forze dell’ordine. Questa inchiesta sarebbe partita a prescindere dalle notizie che io ho dato su Telegram. Era tutto già partito, io non sono andato in Polizia a spifferare tutto.

E, continuando, l’ex re dei paparazzi ha poi aggiunto:

Ho un codice etico che mi ha insegnato la galera e che rispetto. Sono il primo ad aver svelato un’inchiesta che neanche vi immaginate cosa c’è sotto. Ci sono due calciatori che ho nominato, uno ad agosto e uno qualche giorno fa. Entrambi hanno confessato.

Dopo l’ospitata nel programma condotto da Nunzia De Girolamo, Fabrizio Corona ha accusato la Rai di essere stato censurato durante il suo discorso. Queste sono state le parole dello sfogo:

Sono stato censurato! Non me lo aspettavo! Mi dispiace per tutti voi. Purtroppo non ho potuto , come mi avevano garantito questa mattina, dire quello che volevo, mostrare in tv il grande lavoro che sto portando avanti da 6 giorni senza dormire con il mio amico Moreno. A un certo punto la conduttrice ha lanciato un audio che poi non è stato nemmeno mandato in onda. Vi rendete conto? C’era la voce di quattro giocatori di serie A che parlavano di scommesse e di tantissimi soldi. Hanno preso per i fondelli voi e hanno preso per il didietro me. La tv oggi bisogna farsela da soli. Adesso penso cosa fare e dove mostrare tutte le notizie che ho trovato con immenso sacrificio e rischiando senza nessuna paura perché sono un uomo libero e non mi spavento di di niente.

Infine, concludendo, Fabrizio Corona ha poi aggiunto: