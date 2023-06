Nuova puntata nello scontro per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Dopo i rolex a finire nel mirino ora è la scuola calcio che la coppia aveva creato insieme. I gestori della struttura continuano ad essere i familiari di Ilary che hanno deciso di non metterla a disposizione per il memoriale della morte del papà di Francesco Totti, scomparso prematuramente per le complicanze al covid-19.

Fonte: web

A quanto pare i gestori hanno messo i lucchetti alla struttura impedendo di fatto la riuscita del memoriale. A darne notizia è stato Riccardo Totti, fratello di Francesco, sui social.

“Con profondo rammarico siamo costretti ad annunciare lo spostamento del memorial dedicato alla memoria di mio padre prematuramente scomparso a seguito delle complicanze da Covid” – ha esordito il fratello del pupone.

Riccardo ha poi chiarito il motivo dello spostamento. “Il rinvio è maturato a seguito della scelta arbitraria ed illegittima dei gestori dei campi di rendere impossibile l’accesso ai nostri tesserati” – ha detto.

I gestori della struttura come detto è la famiglia di Ilary che a quanto pare non ha autorizzato l’evento. Non si sa ora se è stato soltanto spostato o se proprio annullato. Nel post di parla si spostamento, bisogna vedere come si sono accordati e cosa c’è sotto.

Di certo questa notizia accende ancora di più la tensione che c’è tra Totti e Ilary che si stanno separando legalmente. Alcune settimane fa la battaglia era concentrata sui famosi rolex che secondo Totti erano stati portati via da Ilary. Ebbene il tribunale civile di Roma ha stabilito che i quattro Rolex al centro della disputa dovranno rimanere a disposizione di entrambi. Il giudice ha quindi accolto una delle richieste della presentatrice, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone, esprimendosi nella causa “possessoria”.