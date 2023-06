Francesco Totti e Ilary Blasi, il giudice chiude il caso Rolex: ecco cosa è stato deciso

A distanza di quasi un anno dall’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si continua ancora a parlare del divorzio tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Nel corso delle ultime ore sono emerse alcune indiscrezioni riguardo la questione Rolex, uno degli argomenti che ha fatto chiacchierare moltissimo le pagine di gossip. Qualche ora fa è arrivata la decisione del Tribunale Civile di Roma in merito a questa vicenda tanto chiacchierata: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Dopo mesi di grande tensione il Tribunale Civile di Roma ha preso la sua decisione riguardo la questione Rolex, uno dei casi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Ricordiamo che i quattro orologi hanno rappresentato una fonte di litigio tra l’ex calciatore e la conduttrice i quali hanno delegato la questione ai rispettivi avvocati.

Stando a quanto emerso, pare che il Tribunale Civile di Roma abbia deciso che i quattro Rolex dovranno rimanere a disposizione della coppia. In seguito a tale scelta, l’ex coppia dovrà ora impegnarsi a trovare un punto di accordo in modo da garantire ad entrambi l’utilizzo degli orologi.

Al momento Francesco Totti e Ilary Blasi sono rimasti in silenzio e non hanno commentato questa vicenda che nei mesi scorsi ha interessato i più curiosi e gli amanti del gossip. Stando alle indiscrezioni, c’è da dire che al momento i Rolex sono in possesso di Ilary Blasi. L’ex coppia dovrà ora collaborare in modo da garantire che sia la conduttrice che l’ex calciatore potranno usufruire dei quattro orologi.

Ma non è finita qui. Voci di corridoio hanno poi affermato che, nonostante il caso Rolex, sia giunto ad una conclusione, le parti in causa hanno la possibilità di chiedere la prosecuzione del giudizio.