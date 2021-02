L’ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Cilia ha subito un’operazione al cuore e, dopo l’intervento, ha voluto rassicurare i suoi numerosi fan su Instagram. Aveva spiegato di dover chiudere un buco che aveva fin da quando era una bambina, un’anomalia congenita.

Dopo l’intervento, che è andato a gonfie vele, Teresa Cilia ha pubblicato una sua foto, nel letto d’ospedale e rassicurato tutte quelle persone che le hanno mostrato vicinanza e che si sono preoccupate per lei:

View this post on Instagram

Grazie di vero ❤️a tutti… L’intervento è andato bene 💪💪 Grazie ancora per tutto L’affetto😘😘😘.

Purtroppo, l’ex tronista ha dovuto affrontare il momento da sola, senza poter contare sull’affetto della famiglia e di suo marito, a causa delle norme anti-covid.

Tutti ricordano quella storia nata nel 2016, negli studi di Maria De Filippi. Proprio durante il programma Uomini e Donne, Teresa ha conosciuto Salvatore Di Carlo.

Le loro nozze furono trasmesse in diretta tv, proprio perché quell’amore così vero e sincero, era nato davanti alle telecamere di Canale 5. Lo stesso amore che oggi è ancora lì, sempre più forte. Recentemente infatti, Teresa e Salvatore hanno festeggiato il loro sesto anniversario.

L’ex tronista ha pubblicato un bellissimo post, con le foto della scelta che emozionò l’intero pubblico di Maria De Filippi:

View this post on Instagram

La Cilia ha sempre condiviso pubblicamente i suoi sentimenti verso quell’uomo che le ha cambiato la vita.

Si sei bello per non dire bellissimo…. la prima volta che ti ho visto pensavo fossi un principe, biondo, occhi chiari come il mare… poi ho pensato sarà il classico ragazzo egoista, arrogante, presuntuoso… conoscendoti invece ho riscoperto l’ uomo più buono, altruista, umile che abbia mai conosciuto… l’uomo che ho sempre desiderato, l’uomo dal cuore grande… rimani così… nonostante tutto!!! Chi semina amore raccoglie amore💪ti amo.