FantaSanremo ha chiuso i battenti? Facciamo chiarezza sull’annuncio che ha scioccato tutti

Dopo la vittoria del gruppo La Sad al FantaSanremo 2024, non sono finte le sorprese. Questa 74esima edizione del festival ci ha già fatti tribolare a sufficienza, ma adesso arriva un’altra notizia bomba. Dopo l’annuncio del vincitore dell’ultima edizione del gioco legato al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus, c’è stato un ‘addio’ forse troppo vago.

Gli organizzatori e proprietari dell’applicazione più popolare in Italia in questo momento, appunto FantaSanremo, hanno annunciato che il gioco, per il 2024, sarebbe finito qui con un appuntamento all’Eurovision di maggio. Senza ulteriori rimandi all’edizione 2025 del gioco che ha visto la partecipazione di milioni di persone e squadre.

FantaSanremo 2024 finisce qui. Si chiude un ciclo durato 5 anni che ha stravolto le nostre e forse anche le vostre vite.

Il gruppo punk ha trionfato nell’ultima edizione del gioco con un punteggio di 486 punti e, scherzando sulla loro vittoria, la band ha anche affermato in diretta Instagram: “Adesso andiamo in Svezia!”. Il secondo posto è stato conquistato da Dargen D’Amico, definito dagli organizzatori “una macchina da punti”, con 460 punti, seguito da Angelina Mango (420), che, grazie alla vittoria, ha ottenuto un bonus di ben 100 punti.

Ma quindi, il futuro del gioco partito dal bar ‘Papalina’ di Corva in provincia di Fermo, è incerto o no? In 5 anni è diventato una tradizione consolidata sul palco dell’Ariston. Ormai è naturale pensare che per ogni Festival c’è il suo corrispettivo competitivo tra il pubblico al FantaSanremo. Quello che nel 2020 era un gruppo di amici, con 47 partecipanti e un regolamento in PDF, è diventato un luogo di milioni di utenti. Molti appassionati nel panico. Un utente commenta:

Fatemi capire che avete espresso male l’intenzione e che intendete chiudere solo il ciclo di 5 anni con Amadeus, promettendo di tornare anche il prossimo anno nei secoli dei secoli, amen, senza arrecare danno a nessuno.

Gli organizzatori del FantaSanremo hanno dovuto smentire le testate che hanno interpretato il loro post come l’annuncio della fine del gioco. Il Team del FantaSanremo ha, quindi, dichiarato e scritto che si chiude il primo ciclo del FantaSanremo. Scrivono nel comunicato:

Fin dalla prima edizione del 2020 i cardini del nostro gioco sono stati “1 team, 5 artisti, un capitano”, 100 Baudi a disposizione per completare la squadra e un regolamento diviso in due parti: una legata al “merito”, con la classifica del Festival e i vari premi ufficiali ad esso legati, e una parte più ludica e scherzosa.

Prosegue la comunicazione con gli interrogativi su un FantaSanremo che si affianchi a una direzione artistica diversa sul palco dell’Ariston nel 2025: