Sanremo24, cos’è e a che serve l’alga che Dargen D’Amico mangia prima di salire sul palco di Sanremo

La partecipazione al Festival di Sanremo significa entrare in una kermesse complessa, carica di pubblicità e responsabilità davanti a milioni di persone davanti allo schermo. Si tratta di una vetrina come ce ne sono poche, soprattutto oggi che con i social si è allargato a dismisura a una fetta di popolazione ancora più ampia (molto di più) di prima. Un cantante come Dargen D’Amico, di fronte a cotanta grandezza e potenza mediatica, come si prepara all’evento? Mangiando un’alga.

Avete capito bene. Un’alga sarebbe il metodo scelto da per prendersi cura del proprio benessere prima di salire sul palco dell’Ariston. D’altronde, partecipare a Sanremo significa sottoporsi a molto stress. Comporta immergersi in una settimana intensa e stressante, dove gli artisti in competizione dedicano tutte le loro energie alle performance sul palco.

Si dorme pochissimo tra prove e interviste, oltre che per le serate che alcuni passano nella città ligure a festeggiare la partecipazione al circo mediatico musicale più importante d’Italia. Dargen D’Amico, nottate o meno, non si affida a riti particolari prima di cantare sul palco dell’Ariston.

In molti cercano vari modi, anche originali, per rilassarsi e rigenerarsi in vista delle importanti esibizioni. Mentre alcuni si affidano a portafortuna e riti scaramantici, altri cantanti, come Dargen D’Amico, ricorrono a rimedi piuttosto unici.

Dargen D’Amico si sta affermando come uno dei sicuri protagonisti di Sanremo 2024, presentando una delle canzoni più discusse dell’edizione, l’inedito intitolato “Onda Alta”. Ogni sua performance è caratterizzata da outfit eccentrici. Non molti sanno che ciascun accessorio è scelto con cura e grazie al proprio significato simbolico studiato.

In un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”, Dargen D’Amico ha rivelato un suo particolare rituale: prima di esibirsi, mangia sempre delle alghe nori. Apprezzato dai nutrizionisti, l’alimento è diventato famoso per la sua versione essiccata utilizzata per i sushi roll.

Le alghe nori, diffuse in Giappone, sono ricche di iodio, antiossidanti, acidi grassi omega-3 e povere di calorie. Beneficiano la funzione tiroidea, alleviano le infiammazioni e stimolano la rigenerazione della pelle. Si possono trovare disponibili sia in forma di sfoglia disidratata che di snack. Di sicuro non c’è un legame con l’utilizzo della voce ma di sicuro non fanno male anche prima di un’esibizione canora, anche se stiamo parlando di rapper “sgraziato” (come si è definito lui stesso a Sanremo) come Dargen D’Amico.