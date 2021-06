Fariba Tehrani sta tornando man mano alla normalità dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi. La mamma di Giulia Salemi è riuscita a mettersi in mostra durante le settimane trascorse in Honduras nel bene e nel male. Amore e odio, è questo ciò che ha suscitato il suo carattere negli spettatori.

Una donna forte che ha ammesso la difficoltà di vivere sull’Isola e che una volta tornata in Italia ci è voluto un bel po’ prima di riuscire a riprendere la sua vita di sempre. L’Isola le ha regalato tanto ma in cambio le ha lasciato anche problemi dal punto di vista della salute fisica. Infatti lei stessa ha ammesso di farsi seguire da un medico in modo da riprendersi il prima possibile.

Fariba crede molto nelle stelle e ogni tanto le interroga per cercare di capire cosa le riserverà il futuro suo e di sua figlia Giulia. Di recente ha confessato di aver interpellato l’universo che gli ha dato risposte sul futuro di sua figlia. Vediamo cosa.

Fariba predice il futuro della figlia Giulia Salemi

n pratica sembrerebbe che la Salemi avrà un figlio a 29 anni. La donna è convinta che sua figlia sarà presto incinta: “Diventerò presto nonna, Giulia è in buone mani e sarà presto mamma a 29 anni” – ha spiegato la donna felicissima di diventare nonna.

“Nonostante l’Isola mi abbia invecchiato, mi abbia messo sedici anni addosso, sono felice di poter diventare nonna” – ha concluso Fariba.

Chissà se avrà indovinato o meno Fariba. Di sicuro Giulia è felicemente innamorata di Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. I due da quell’avventura nel reality non si sono più lasciati. Sempre insieme. E chissà che a breve non ci sarà anche una convivenza e qualcosa di più. Sembrano molto affiatati e non hanno mai dato in questi mesi segnali di crisi.