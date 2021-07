Dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi Fariba Tehrani sta quasi superando la figlia Giulia Salemi nell’utilizzo quotidiano dei social e in particolare di Instagram. Fariba infatti condivide quotidianamente video e foto per tenere aggiornati i suoi fan. Poche ore fa la mamma di Giulia Salemi ha pubblicato una storia su Instagram dove ha svelato il problema fisico che ha fatto preoccupare una sua cara amica, che visti i segni, ha chiesto di che malattia si trattasse.

Fonte: web

“Allora amici…La mia amica è venuta a trovarmi e quando ha visto tutti questi segni si è spaventata domandandomi che malattia fosse…“ – ha raccontato su Instagram Fariba.

La donna ha voluto spiegare su Instagram si che problema di tratta. Sono ferite alle gambe, triste ricordo della sua permanenza sull’Isola dei Famosi: “Questi segni alla gambe sono le ferite che mi sono fatta all’Isola…Lì non stavo mai ferma…Continuavo sempre a fare qualsiasi cosa” – ha spiegato ai suoi fan.

Fonte: Mediaset

Nonostante l’abbronzatura le ferite sono ancora visibili sulle gambe. Inoltre una delle ferite si è infettata più volte durante il suo soggiorno all’”Isola dei Famosi” e, nonostante ora siano passati mesi, non è ancora guarita del tutto. “Adesso è cresciuta addirittura la carne in eccesso attorno a questa ferita…Un disastro“ – ha rivelato l’ex naufraga.

Fariba Tehrani che intervistata dal programma radiofonico Turchesando ha rivelato che secondo lei la conduttrice de L’Isola dei Famosi 2021 Ilary Blasi, almeno all’inizio, pare che l’avesse con lei.

Fonte: Mediaset

“Sembrava che ce l’avesse con me in qualche modo. Perché dico questo? Lei mi interrompeva spesso, gli altri li faceva parlare. Un mio discorso di un minuto sembrava pesante perché venivo interrotta. Questo è quello che penso io ovviamente. Poi quando c’erano clip su di me diceva chiudiamo La Palapa. Non riuscivo mai a rispondere. Se mi lasciavano parlare era un minuto. Però qualcosa è cambiato sono sincera. Alla finale era carina, non era Ilary di sempre, mi ha fatto parlare, magari aveva un idea su di me e da vicino ha capito che sono buona” – ha detto.